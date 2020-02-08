В Таиланде солдат открыл стрельбу, погибли не менее 12 человек

На северо-востоке Таиланда в городе Корат военнослужащий устроил стрельбу, в результате погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает Bangkok Post.

Как передает газета, солдат убил своего командира и еще двоих в своей части. Одной из убитых оказалась 63-летняя женщина. Военнослужащий украл джип Humvee и проехал по нему по городу, по пути стреляя в людей. Затем он приехал к торговому центру и открыл огонь по посетителям.

Нападавший вел онлайн-трансляцию стрельбы в фейсбуке. Издание отмечает, что он выложил в соцсеть селфи с винтовкой, его страницу заблокировали через несколько секунд. В своем посте он также написал, что «устал». Поймать солдата пока не удалось.

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