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В Таиланде солдат открыл стрельбу, погибли не менее 12 человек
На северо-востоке Таиланда в городе Корат военнослужащий устроил стрельбу, в результате погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает Bangkok Post.
Как передает газета, солдат убил своего командира и еще двоих в своей части. Одной из убитых оказалась 63-летняя женщина. Военнослужащий украл джип Humvee и проехал по нему по городу, по пути стреляя в людей. Затем он приехал к торговому центру и открыл огонь по посетителям.
นาทีเสียงปืนดังสนั่น ทหารคลั่งก่อเหตุ #กราดยิงโคราช— Thairath_News (@Thairath_News) February 8, 2020
ขอบคุณภาพ : @K_20_01 pic.twitter.com/B8Iw1Top8I
Нападавший вел онлайн-трансляцию стрельбы в фейсбуке. Издание отмечает, что он выложил в соцсеть селфи с винтовкой, его страницу заблокировали через несколько секунд. В своем посте он также написал, что «устал». Поймать солдата пока не удалось.
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