ТАСС: китайские авиакомпании уволят более сотни российских пилотов

Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По их словам, китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около десяти собирается уволить China Southern Airlines. Агентство уточняет, что речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов.

По данным собеседников, китайские авикомпании сокращают не только пилотов из России, но и штат иностранного летного состава в целом. Источник РБК утверждает, что летчиков не увольняют, а отправляют в отпуск без выплаты зарплаты.

Ранее South China Morning Post сообщила, что иностранных пилотов стали массово увольнять без компенсаций компании China Southern Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines. Газета связывает это со значительным падением прибыли перевозчиков после вспышки коронавируса. Из-за снижения спроса на внутренние перелеты и закрытия аэропорта Уханя в начале феврале было отменено 60% рейсов.

По подсчетам экспертов, в связи с распространением коронавируса за эту неделю сообщение с Китаем прекратили 30 авиакомпаний, 25 тысяч рейсов было отменено. Tолько американские авиакомпании за этот год могут потерять 1,6 млрд долларов. Кроме того, Airbus остановил работу фабрики в Тяньцзине, где производилось около 6 самолетов A320 в месяц.