СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета, в результате которого погиб депутат Госдумы Хайруллин

После крушение вертолета в Татарстане Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди версий причин катастрофы следователи рассматривают ошибку пилота, техническую неисправность и плохую погоду.

Частный вертолет Bell 406 с тремя людьми на борту потерпел крушение накануне в районе города Лаишево под Казанью. В результате погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Пилот и еще один пассажир выжили.

В Минздраве Татарстана сообщили РБК, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. В Республиканской клинической больнице одному из них сделали операцию, он остается под наблюдением врачей. Состояние второго пациента стабилизировалось, его перевели из реанимации в отделение.