В Липецке пришедших на заседание по делу «Свидетелей Иеговы» слушателей вызвали на допрос в ФСБ

29 января в Липецке силовики собрали паспорта у слушателей, пришедших на заседание Советского райсуда по делу «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена), и выписали им повестки на допрос в ФСБ. Об этом сообщается на сайте организации.

Тогда суд рассматривал вопрос о продлении ареста троим верующим, обвиняемым в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК). Поддержать их пришли около 100 человек. В итоге их не пустили на заседание, так как судья объявил слушания закрытыми.

В связи с произошедшим слушатели направили в Генпрокуратуру жалобу на Советский райсуд и его председателя, в которой указали, что их действия «свидетельствуют о внепроцессуальных связях» руководства суда и ФСБ.