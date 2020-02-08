В Ухане от коронавируса умер первый иностранный гражданин. Общее число жертв превысило 720

В китайском Ухане, где произошла вспышка нового типа коронавируса, умер гражданин США, сообщает Reuters со ссылкой на американское посольство в Пекине. Это первый случай смерти иностранца от этого заболевания в Китае.

По информации The New York Times, погибшей оказалась женщина в возрасте около 60 лет. В МИД Японии также заявили о смерти своего гражданина в Ухане. Его госпитализировали с пневмонией и обнаружили коронавирус, японскому гражданину было около 60 лет.

Согласно последним данным, общее число жертв коронавируса достигло 724 человек, заболели более 34,6 тысяч человек. За пределами провинции Хубэй два случая смерти произошли в Гонконге и на Филиппинах. В России зафиксировано два случая заражения коронавирусом — в Тюменской области и Забайкалье.