Власти Праги назовут площадь перед посольством России в честь Немцова. Одной из аллей могут присвоить имя Анны Политковской

Власти Праги хотят назвать площадь у российского посольства в Чехии именем политика Бориса Немцова, сообщает издание Aktualne со ссылкой на мэра города Зденека Гржиба.

«Я предполагаю, что мы проголосуем за это 24 февраля, потому что хотим успеть провести церемонию торжественного открытия в годовщину убийства Бориса Немцова, идеально было бы это сделать вместе с дочерью Немцова», — рассказал Гржиб.

По его словам, это решение поддержали лидеры партий, входящих в состав правящей в Праге коалиции. Под соответствующей петицией подписались более 4,5 жителей чешской столицы. Топографическая комиссия также дала согласие на переименование площади.

Мэр Праги отметил, что аллее в парке Stromovka рядом с посольством России могут дать имя обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В 2017 году виновными признали пятерых человек, они получили от 11 до 19 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

Журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Организаторы и исполнители получили от 11 до 20 лет колонии. ЕСПЧ признал, что расследование ее убийства не было эффективным: следствие все еще не установило заказчика и не предприняло достаточных мер для всестороннего и эффективного расследования преступления.