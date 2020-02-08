Восемь человек погибли в массовой драке в селе на границе Казахстана и Кыргызстана. Сожжены десятки домов, в село ввели спецназ

В результате массовой драки в казахстанском селе Масанчи, которое находится недалеко от границы с Кыргызстаном, погибли восемь человек, 40 ранены, сообщил на специальном брифинге утром в 8 февраля глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Казахстан, недалеко от границы с Кыргызстаном. Межнациональный конфликт между казахами и дунганами (народ, проживающий в Киргизии) pic.twitter.com/2vp3BSFWQV — Оккупированная Молодуха 🏴‍☠️ (@scamp_rogue) February 7, 2020

В ходе конфликта, в котором участвовали до 300 человек из других сел, сожжено как минимум 30 домов, 15 магазинов и 23 автомобиля, огнестрельные ранения получили несколько полицейских. Число погибших может увеличиться: по сообщениям СМИ, в местной больнице множество раненых, часть из них — в реанимации.

Конфликт в селе Масанчи, которое является одним из центров диаспоры дунган в Казахстане (более 90% населения согласно переписи 2009 года), начался накануне, когда полицейские остановили недалеко от соседнего с Масанчи села Сортобе автомобиль местного жителя из-за неправильного госномера. В ответ на требование проехать в участковый пункт полиции водитель попытался скрыться, а когда инспекторы его догнали, родственники нарушителя закидали полицейский автомобиль камнями.

Сразу после этого в район села Масанчи стали стягиваться группы людей. По сообщениям представителей диаспоры дунган, в селе начались поджоги и стрельба. При этом на некоторых видео, распространенных в социальных сетях, слышны выстрелы, но голос за кадром утверждает, что «дунгане восстали и стреляют».

МВД страны вечером 7 февраля заявило, что «конфликт локализован», и пообещало наказывать всех, кто распространяет «фейковые сообщения» о межнациональном характере конфликта. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем твиттере написал, что ситуацией в Масанчи попытались воспользоваться «провокаторы», но обстановка находится под контролем.

Однако утром 8 февраля он тоже вынужден был признать наличие погибших. При этом на кадрах, которые смогли снять проникшие в село журналисты, видно, что в Масанчи введены полицейские силы быстрого реагирования. Кроме того, в течение ночи, по сообщениям СМИ, в стране перестал работать WhatsApp, а на границе между Казахстаном и Кыргызстаном была усилена охрана.

Казахстанские власти регулярно подчеркивают, что одним из достижений страны является межнациональное согласие в республике.