Крупнейший ресурс для IT-специалистов «Хабрахабр» покинул Россию

Один из самых популярных у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» перенес регистрацию юридического лица из России на Кипр. На это обратил внимание телеграм-канал канал Эшер II.

При регистрации на сайте и авторизации пользователей уведомляют, что с 7 февраля действует соглашение с новым юридическим лицом — «Habr Blockchain Publishing LTD». Его офис находится в Никосии (Кипр).

Телеграм-канал связывает изменение регистрации с возможным нежеланием «Хабра» выполнять обязательства в качестве организатора распространения информации (ОРИ). «Мероприятия подразумевают бесконтрольный доступ силовиков к информации о пользователях и их переписке, предоставления ключей шифрования, <…> хранение всей информации несколько лет в интересах силовых ведомств», — напоминает Эшер II.

«Хабрахабр» существует с 2006 года, это один из самых авторитетных и популярных IT-порталов России. Роскомнадзор внес его в список ОРИ в сентябре 2014 года. «Хабр» стал первым российским ресурсом, который отчитался о статистике запросов от властей и правоохранительных органов (transparency report).