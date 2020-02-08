Россия и Беларусь договорились о поставках газа по цене 2019 года

В 2020 году Россия продолжит поставлять Беларуси газ на условиях прошлого года. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам двусторонних переговоров, передает ТАСС.

В прошлом году цена на российский газ для республики составляла 127 долларов за тысячу кубометров. Это соглашение продлевали на первые два месяца 2020 года.

Поставки нефти из России в Беларусь будут производиться на коммерческих условиях, добавил Козак. По его словам, для предоставления скидки российским властям пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.

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Козак отметил, что переговоры прошли «в позитивном ключе». «Договорились продолжить консультации на уровне правительств, на уровне министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, укрепления этой интеграции», — пояснил замглавы АП.

Переговоры президента Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко начались в Сочи 7 февраля, к встрече позже присоединились делегации двух стран. Основной темой стали вопросы поставки российских энергоресурсов в Беларусь.

В конце прошлого года Минск и Москва не смогли договориться о ценах на российские газ и нефть на 2020 год, с 1 января поставки нефти временно прекратились. Позже Минск заявил о закупке партии нефти у Норвегии. Лукашенко неоднократно выступал за выравнивание тарифов и предлагал производить расчеты в рублях РФ, но Москва отказалась. О готовности обеспечить республику «на 100%» необходимым сырьем заявляли власти США.