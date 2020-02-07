В Москве врачей онкодиспансера отправили под домашний арест по делу о хищении лекарств на 100 миллионов рублей

​Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест Артема Налбандяна и Виктора Шерстнева по делу о хищении и продаже препаратов для лечения онкологии на 100 млн рублей (ч. 3 ст. 159 УК). Об этом сообщает агентство «Москва».

На сайте Онкологического диспансера № 5, который находится в Перервинском бульваре, сказано, что Шерстнев работает врачом-химиотерапевтом, а Налбандян — врачом-онкологом.

О том, что полицейские задержали главу отделения неназванного онкодиспансера и двух его подчиненных по подозрению в перепродаже лекарств на черном рынке, стало известно накануне. По версии следствия, они похищали бесплатные онкологические препараты, подделывая отчетность, и продавали их в другие регионы через аптечную сеть и подставных дистрибуторов. В ходе обысков у них изъяли около 3,5 тысяч упаковок медикаментов.