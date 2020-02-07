В Петербурге обвиняемого в подготовке покушения на бизнесмена Пригожина приговорили к 3,5 годам колонии

Невский районный суд Петербурга приговорил к трем годам, шести месяцам колонии-поселении и штрафу 30 тысяч рублей оппозиционного активиста Владимира Иванютенко по делу о подготовке покушения на бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «кремлевский повар».

Дело Иванютенко, обвинявшегося в незаконном сбыте взрывчатых веществ, рассматривалось с сентября 2019 года. 7 февраля было закончено судебное следствие, и судья Александр Максимов принял решение перейти к судебным прениям, предоставив защитникам Иванютенко один час для подготовки. Сразу после прений было предоставлено последнее слово подсудимому, который заявил о своей невиновности.

На написание приговора у суда ушло 20 минут. Владимир Иванютенко признан виновным в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 221.1 УК. Год содержания в СИЗО будет засчитан из расчета 1 день СИЗО за 2 дня колонии-поселении.

Защитники Иванютенко Ксения Михайлова и Леонид Крикун заявили, что не считают приговор законным и справедливым. Защита намерена обжаловать его во всех инстанциях, вплоть до ЕСПЧ.

По версии обвинения, 18 февраля 2019 года Иванютенко передал некоему лицу через камеру хранения магазина «Пятерочка» 364,8 г «пластичного взрывчатого вещества на основе гексогена», 1,5 м огнепроводного шнура и 2 электродетонатора. Как утверждает обвинение, из этих элементов может быть изготовлено взрывное устройство.

Лицо, которому Иванютенко якобы передал взрывчатку, детонаторы и шнур, следствием засекречено. В суде он выступал под псевдонимом «Григорий Иванов». Из показаний «Иванова» следует, что сам он является бывшим сотрудником правоохранительных органов, который на негласной основе сотрудничал с Главным управлением противодействия экстремизму.

При этом согласно ранее данным показаниям подсудимого Иванютенко, секретным свидетелем по фамилии «Иванов» является его давний знакомый Георгий Левин, который в 2017-2018 годах постоянно присутствовал на оппозиционных акциях в Петербурге и заводил знакомства с различными слоями активистов. По словам активиста, именно Левин, выступавший под псевдонимом «Иванов», был тем самым человеком, который передал ему некое вещество и другие предметы, которые, как выяснилось после задержания, оказались пластичным взрывчатым веществом и детонаторами.