В МВД появилось подразделение по борьбе с IT-преступлениями

МВД России создало в структуре следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия отдельные подразделения для борьбы с IT-преступлениями. Об этом в ведомстве сообщили ТАСС.

В МВД отметили, что полицейским все чаще приходится расследовать преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

«В 2019 году зарегистрировано почти 300 тысяч уголовно наказуемых деяний данной категории. Число преступлений, расследованных следователями МВД России, возросло на 62% и превысило 45,5 тысяч», — уточнили в ведомстве.

О том, что в МВД появится новое подразделение, официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщала в прошлом году. Она отмечала, что новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу «в пределах имеющейся штатной численности в центральном аппарате министерства и территориальных органах внутренних дел».