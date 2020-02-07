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В Москве и Петербурге начались пикеты в поддержку обвиняемых по делу «Сети» и других политзаключенных

Общество

 
Фото: телеграм-канал #метропикет

В Москве несколько десятков человек вышли к станциям метро с плакатами за свободу политических заключенных. Организаторы еженедельной акции объявили, что сегодня пикеты проходят в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена).

«Дело Сети — пожалуй одно из самых несправедливых политически мотивированных дел в современной России. По обвинениям, основанным на „неустановленном месте, неустановленном времени и неустановленных обстоятельствах“, ребят, которые по мнению следствия „планировали спланировать“ собираются посадить до 18 лет», — отметили организаторы.

Политик Дмитрий Гудков. Фото: телеграм-канал #метропикет

С плакатами вышли родственники и близкие фигурантов резонансных политических дел, политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев,  спецкор «Новой» Илья Азар, несколько московских муниципальных депутатов, а также многие другие. 

Аналогичная акция проходит около станций метро в Санкт-Петербурге, а также в других городах России. 

Фото: телеграм-канал #метропикет

О проведении регулярных пикетов в поддержку политзаключенных в октябре прошлого года объявила Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы. Акции проходят каждую пятницу. Цель активистов, вышедших на улицы с плакатами — рассказать жителям столицы о несправедливом уголовном преследовании.

Теги:
дело сети, москва, метропикеты, nt

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