Обвиняемого в мошенничестве замглавы Генштаба ВС России Арсланова отправили в СИЗО

235-й гарнизонный военный суд арестовал на два месяца заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Генерал-полковника задержали утром 7 февраля у него дома и доставили в Главное военное следственное управление. Ему вменяют в вину два эпизода мошенничества. По версии следствия, в рамках исполнения госконтрактов военный похитил около 6,7 миллиарда рублей.

Следствие требовало изолировать Арсланова из-за возможного давления, которое он мог оказывать на свидетелей. На суде следователь утверждал, что замглавы Генштаба создавал среди своих подчиненных обстановку «запугивания и страха», чтобы те отказались от дачи объективных показаний.

По данным следствия, Арсланов причастен к махинациям компании «Воентелеком» при заключении контрактов Минобороны на поставки в войска цифрового телекоммуникационного оборудования, стоимость которого намеренно завышалась в два раза. В ходе расследования выяснилось, что компания отправляла в войска некачественную спецтехнику из Китая, на которой переклеивали этикетки.

Фигурантом по этому делу, возбужденном еще в 2013 году, также стал бывший руководитель первого управления Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин, который признал вину и дал показания против Арсланова. Сам он свою вину не признает и формально продолжает занимать должность замглавы Генштаба.