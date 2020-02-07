В Москве арестовали бросившего «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Пресненский суд Москвы арестовал до 6 апреля Руслана Ибрагимова по делу о поджоге здания Никулинского суда ( ст. 167 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Следственный комитет объявил в розыск заказчика поджога здания суда. Его обвиняют в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст. 294 УК).

Накануне рано утром в разбитое окно на первом этаже Никулинского суда на юго-западе Москвы кинули бутылку с зажигательной смесью. В здании в тот момент находились только двое охранников: никто из них не пострадал, возгорание площадью около семи квадратных метров быстро потушили.

По данным телеграм-канала Baza, 40-летний Руслан Ибрагимов согласился поджечь зал заседаний №109 за 100 тысяч рублей, чтобы там сгорели материалы по «крупному экономическому делу» на 50 томов.

Деньги ему, как добавляет Baza, обещал перевести стюард авиакомпании «ЮТэйр» Рафис Галимов, которого вечером задержали в аэропорту по возвращению в Москву. По версии следствия, он был только посредником.