Под Казанью разбился частный вертолет. Погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

В Татарстане потерпел крушение вертолет с тремя пассажирами на борту, среди которых был депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Эту информацию подтвердил источник «Новой газеты», ранее о происшествии писали Baza и Life Shot.

Айрат Хайруллин. Фото: Роман Асечкин/ТАСС

По данным ТАСС, сам Хайруллин погиб. Вертолет Bell 406 разрушен. Как сообщает агентство, два человека выжили, но находятся в крайне тяжелом состоянии, их везут в больницу. Крушение произошло в районе города Лаишево в 65 километрах от Казани. Воздушное судно рухнуло на лед Куйбышевского водохранилища.

В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета, в котором находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин: https://t.co/ePSBl0uBAM pic.twitter.com/Ox3fIZ9Ab3 — IZ.RU (@izvestia_ru) February 7, 2020

Предприниматель и мультимиллионер Хайруллин был депутатом Госдумы с 2003 года от партии «Единая Россия». В рейтинге Forbes 2019-го года он занимал 96-е место в списке госслужащих и депутатов с самыми высокими доходами. У Хайруллина осталась жена, дочь и двое сыновей.