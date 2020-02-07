Бывший координатор «Открытой России» в Чувашии Дмитрий Семенов получил политическое убежище в Литве

Бывший координатор движения «Открытая Россия» в Чувашии Дмитрий Семенов получил политическое убежище в Литве. Об этом он сообщил «Новой газете».

«Причин было много — от давних попыток вербовки ФСБ до постоянных административок за репосты и публикации. Затем судимость по 280-ой в 2015 и попадание в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Но окончательное решение было принято в связи с угрозой возбуждения уголовного дела по статье об участии в деятельности нежелательной организации», — сказал Семенов.

По его словам, он получил убежище в октябре прошлого года, но решил не сообщать об этом до запуска проекта литовских журналистов «Пока горит красный». Семенов уточнил, что сейчас работает журналистом на LRT-канале и на информационном портале DELFI.

В 2016 году Семенова оштрафовали на тысячу рублей за публикацию в соцсетях фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова с автоматом в руках, облаченного в черную футболку с надписью «Православие или смерть». В 2010 году этот лозунг признали экстремистским.

Семенов опубликовал в «ВКонтакте» фото Милонова еще в августе 2014 года. И только в ноябре 2016 года в отношении Семенова, ставшего к тому времени координатором движения «Открытая Россия» в Чувашии, решили возбудить административное дело по ст. 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов).

После того как Верховный суд Чувашии отклонил апелляционные жалобы Семенова, он репостнул сообщение о решении суда с упоминанием лозунга. После этого активиста оштрафовали еще раз. Кроме того, активиста несколько раз штрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП) из-за работы в «Открытой России».