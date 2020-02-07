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Суд рассмотрит иск находящегося в армии сотрудника ФБК Шаведдинова в воинской части на Новой Земле. Адвокатов туда могут не пустить

Общество

 

​Архангельский гарнизонный военный суд перенес на Новую землю рассмотрение иска сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова с требованием разрешить пользоваться телефоном, отправлять и получать письма во время срочной службы. Об этом рассказала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. 

Суд назначил выездное заседание на территории воинской части 23662. «Новая земля — закрытая пограничная зона, чтобы попасть туда, нужно получить пропуск, который выдает ФСБ. Учитывая сложности с получением пропуска, маловероятно, что адвокаты Шаведдинова смогут присутствовать на заседании», — сказала Ярмыш, добавив, что такое решение  связано с указанием держать Руслана в полной изоляции. 

В конце декабре после обыска Шаведдинова отвезли на допрос в Следственный комитет и «отключили мобильную связь». Позже выяснилось, что сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю. В военской части Шаведдинову запретили пользоваться телефоном даже в выходные дни, он может разговаривать только по громкой связи в присутствии офицеров.

Теги:
новая земля, шаведдинов, nt

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