Защитника заключенных, сообщивших о пытках в петрозаводской ИК-9, не стали лишать статуса адвоката. Этого требовал начальник колонии

Совет адвокатской палаты Карелии отказался лишать статуса адвоката Виктора Молодежникова, на которого пожаловался начальник исправительной колонии №9 Ивана Савельева из-за несанкционированной диктофонной записи. Об этом сообщает «Адвокатская газета».

Совет республиканской палаты счел, что защитник не нарушил закон об адвокатуре, так как действовал в интересах своего подзащитного. Тем не менее, он сам подал заявление о прекращении статуса, которое было удовлетворено.

Претензии начальника колонии вызвала диктофонная запись разговора с сотрудниками исправительного учреждения, которую сделал адвокат, добиваясь встречи со своим подзащитным. Савельев счел, что защитник «злоупотребил» своим правом и подал жалобу в региональное управление Минюста.

Сам Молодежников утверждал, что сотрудники колонии незаконно ограничивали его в общении с его доверителем Сергеем Тарасовым, который ранее рассказал своему адвокату о смерти одного из заключенных после пыток. Тюремщики мотивировали это тем, что Тарасов отказался от услуг защитника. Позже выяснилось, что он сделал это под давлением.

В сентябре «Медиазона» опубликовала материал о пытках заключенных в Карелии, начальник колонии назвал это клеветой и пригрозил подать на издание в суд. Позже на анонимном YouTube-канале «Говори правду» появилось видео, на котором Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. После этого во ФСИН пообещали уволить Савельева, а СК по Карелии возбудил уголовное дело.