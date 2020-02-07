«Свидетеля Иеговы» из Сургута принудительно доставили в психиатрическую больницу. Решение о госпитализации еще не вступило в силу

В Ханты-Мансийске полицейские 5 февраля задержали бывшего сотрудника прокуратуры Тимофея Жукова, которого СК обвиняет в организации сургутской общины «Свидетелей Иеговы» (признанной в России экстремистской и запрещенной организацией). Об этом сообщается на сайте Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы».

Жуков является одним из 21 представителей конфессии, оказавшихся под следствием после массовых задержаний и обысков в Сургуте в феврале прошлого года. Всех их доставили для допроса в здание СК, после чего часть верующих пожаловались на пытки: в ходе допроса следователи применяли электрошокер, били дубинками и обливали их водой.

Тимофей Жуков. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета».

В середине января сургутский суд отправил его для прохождения экспертизы в психиатрическую больницу в Екатеринбурге: мужчина должен был прибыть туда к 5 февраля, однако Жуков вскоре подал апелляцию — Верховный суд ХМАО еще не назначил дату заседания. Таким образом, решение еще не вступило в законную силу.

В Ханты-Мансийск 5 февраля Жуков приехал на продление меры пресечения другому верующему Сергею Логинову. Жена Жукова Наталья рассказала «Новой газете», что в зал заседания зашли несколько полицейских с постановлением о принудительной госпитализации и задержали мужчину, когда он вышел в коридор.

Полицейские доставили его в местное ОВД, откуда уже сургутские полицейские на гражданской машине увезли его в Екатеринбург. В Свердловской областной психиатрической больнице 7 февраля Наталье Жуковой подтвердили, что ее мужа доставили к ним накануне, разрешили передать теплые вещи — мужчину увезли из суда в одном костюме — и обещали завтра дать им встретиться.

На принудительную экспертизу в Екатеринбург его отправили, поскольку ранее он отказался пройти амбулаторную экспертизу. «Следователь думает, что я организовываю защиту потерпевших. — объяснял это сам Жуков ранее в разговоре с "Новой". — Они считают, что я являюсь тем, кто давит на свидетелей и консультирует их. Но я просто защищаю свои права: пишу ходатайства и жалобы».