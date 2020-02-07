Рассказавшую о героиновой зависимости героиню статьи «Батеньки» приговорили к году и восьми месяцам колонии и объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы приговорил к году и восьми месяцам колонии героиню текста издания «Батенька, да вы трансформер» о героиновой зависимости Анну Глазову (сменила имя на Тэо Логос). Об этом «Мбх медиа» сообщили в пресс-службе суда.

С июля девушка находилась под подпиской о невыезде по делу о незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). Она не пришла на оглашение приговора, поэтому ее объявили в розыск, рассказали в пресс-службе.

«Батенька, да вы трансформер» в декабре 2018 года опубликовал статью о женщине под псевдонимом Тэо, которая употребляла героин в течение десяти лет. МВД потребовало от Роскомнадзора заблокировать текст, вскоре его удалили.

Через месяц Глазову задержали, при ней нашли «вещество серого цвета, предположительно, героин», а в феврале 2019 года ее арестовали. Адвокат рассказывал, что в СИЗО девушка пыталась совершить самоубийство. В начале июля прокуратура вернула дело Глазовой в полицию «из-за нарушений, допущенных следователем». Однако суд отклонил апелляцию на продление ареста.