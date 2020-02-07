Московское метро пригрозило заявлением в полицию за пранк о коронавирусе. Его авторы зашли в вагон в защитных костюмах

Руководство московского метрополитена решило обратиться в правоохранительные органы с заявлением из-за розыгрышей на тему коронавируса в московском метро. «На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство», — заявила пресс-служба организации в твиттере.

В соцсетях, в частности, широко обсуждали пранк, случившийся 5 февраля на Сокольнической ветке метро: на станции «Александровский сад» двое человек в желтых защитных костюмах завели в вагон нескольких кашляющих азиатов в медицинских масках, провели их по всему составу и вышли на следующей станции.

С осуждением этого розыгрыша в СМИ выступали депутаты Мосгордумы и Госдумы, некоторые эксперты-юристы отмечали, что пранк не подпадает под статью о хулиганстве.

Фото: скриншот группы «Подслушано Метро Москвы» / «ВКонтакте»

После выявления 31 января заражения коронавирусом у двух граждан Китая в Тюмени и Забайкалье о новых случаях заболеваний не сообщалось. В санатории под Тюменью была организована карантинная зона для эвакуированных из Китая почти 150 россиян, а в Екатеринбурге — для прилетевших из Пекина почти 90 граждан Китая. В Хабаровске власти 7 февраля обязали носить маски чиновников, учителей, работников транспорта и банков.