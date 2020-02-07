Макрон: жду, что Россия станет конструктивным игроком европейской безопасности

7 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в парижской высшей Военной школе, произнес речь о стратегии обороны и сдерживания. В своем выступлении Макрон по традиции, установленной летом прошлого года, когда он начал политику активного сближения с Москвой, много внимания уделил России.

В очередной раз повторив, что Европа должна «вернуть суверенитет» в области обеспечения своей безопасности (то есть, построить независимую систему европейской обороны, которая будет дополнять НАТО), Макрон снова подчеркнул, что его амбициозный план невозможно осуществить без России.

«Не может быть проектов обороны и обеспечения безопасности европейских граждан без политического видения, которое бы способствовало прогрессивному восстановлению доверия с Россией», — заверил президент Франции. Макрон снова подчеркнул, что «проект» сближения с Россией ведет «требовательно» и объяснил, в чем это заключается: «Я жду от России, чтобы она была конструктивным актором нашей общей безопасности».

Французский президент еще раз пояснил, что главная цель его «демаршей по отношению к России — это улучшение условий коллективной безопасности и стабильности Европы». Макрон подчеркнул, что этот процесс «растянется на несколько лет и потребует терпения». Процесс «будет проводиться (совместно) с нашими европейскими партнерами», — заверил французский президент.

В начале недели Макрон был с визитом в Польше и там тоже говорил о «сближении с Россией». Отвечая на «обеспокоенность» польской стороны, Макрон попытался развеять «возможные недоразумения» или «неправильное понимание» позиции Франции. Призвав на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой углубить сотрудничество Франции и Польши на основе «доверия, которое мы должны оказать друг другу», Макрон заявил, что в таком же «духе искренности и ясности» смотрит на отношения с Россией.

«Франция не стала пророссийский, как я слышу порой. Франция ни пророссийская, ни антироссийская. Франция проевропейская», — произнес новую формулу Макрон. Он отметил, что в интересах Европы, в том числе Франции и Польши, вести политический диалог с Россией, хоть он и «является трудным». Макрон добавил, что без этого «нельзя добиться прогресса в Украине», а также урегулировать в Северной Африке и на Ближнем Востоке кризисы, которые «непосредственно влияют на безопасность в Европе».

Эмманюэль Макрон предложил Варшаве стать третьим «главным игроком» в ЕС и уже в июле, после долгого перерыва, провести на уровне глав государств встречу Веймарского треугольника (Франция-Германия-Польша). Это предложение в Варшаве оценили высоко, отметил МИД Польши.

Тем не менее, ни президент Анджей Дуда, ни премьер Матеуш Моравецкий пока не откликнулись на призыв Эмманюэля Макрона о «сближении» с Россией. Ни слова о России нет и в совместной польско-французской декларации по итогам этого визита. Лидер правящей консервативной партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский вообще отказался от встречи с Макроном, сообщала газета «Монд».