В расписании аэропорта Дамаска нет рейса, который едва не был сбит в результате ракетного удара Израиля

Министерство обороны России распространило сообщение о том, что в ночь с 6 февраля после двух часов ночи в небе над Дамаском могла произойти катастрофа. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска».

При отражении воздушного удара сирийские войска применили комплексы противовоздушной обороны. При этом в момент атаки израильских истребителей, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, выполнявший рейс «Тегеран-Дамаск» с 172 людьми, сказал Конашенков. Диспетчеры вывели иранский самолет из зоны поражения, и он совершил посадку на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе «Хмеймим». В озвученной генералом Конашенковым версии событий есть одна очень серьезная нестыковка.

Как установила «Новая газета», в расписании прибытия рейсов в аэропорт Дамаска нет самолета из Тегерана.

От аэропорта Дамаска до авиабазы Хмеймим 227 километров. Для Airbus-320 – это минут 40 лета, то есть рейс из Тегерана по расписанию должен был приземлиться в Дамаске в районе часа ночи. Однако в расписании прибытия рейсов в столицу Сирии с полуночи до 4:40 вообще нет рейсов. 6 февраля в 4:40 приземлился Boeing 737, выполнявший рейс из Багдада. В пять утра приземлился Airbus А320, прилетевший из Москвы. Мы не исключаем, что рейс из Тегерана был чартерным. Но и такие рейсы фиксируются на табло прибытия и вылетов. Лайнер Airbus-320, выполнявший рейс «Тегеран-Дамаск» с 172 людьми в аэропорту Дамаска, похоже, вообще не ждали.