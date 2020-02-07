Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых

Центральный банк с 10 февраля снизит ключевую ставку на 0.25% — до 6%, говорится на сайте регулятора. Это уже шестое подряд снижение показателя с прошлого июня, когда ставка впервые с 2014 года опустилась до 7%.

В Центробанке допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Опрошенные агентством Reuters эксперты связывали это с замедлением инфляции: по подсчетам Росстата, в январе она составила 0,4%, а в годовом выражении замедлилась до 2,4% — с 3% в декабре.

Ключевая ставка является одним из основных экономических показателей, который определяет, под какой процент коммерческие банки могут брать кредит у Центробанка: таким образом, ее уровень влияет на процент по потребительским кредитам.

Политика Центробанка по снижению ключевой ставки также привела к тому, что с прошлого лета начали падать ставки по рублевым вкладам: в январе средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках страны упала до 5,93% — до минимума за всю историю расчета показателя (при этом в начале 2019 года ставка могла доходить до 7,67% годовых).