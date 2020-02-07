Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по подозрению в растрате 3 миллионов рублей

В Северной Осетии 6 февраля по делу о растрате 3 миллионов рублей задержали начальника республиканского управления ФСИН 47-летнего полковника внутренней службы Юрия Емельянова, сообщила пресс-служба ведомства Интерфаксу.

По версии СК, Емельянов в июне прошлого года распорядился перевести эту сумму компании-подрядчику, которая по госконтракту должна была провести в ИК-1, расположенной во Владикавказе, капремонт общежитий для спецконтингента, однако ничего выполнено не было.

Емельянов занимал пост с сентября 2016 года, а до этого работал в органах ведомства в различных должностях. Был награжден различными наградами, в том числе золотой медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы».

В конце января дело возбудили и в отношении одного из его заместителей: по данным следствия, 49-летний полковник Амиран Тигиев незаконно привлекал заключенных к работе на коммерческих предприятиях, тогда как их работа оплачивалась из бюджета.