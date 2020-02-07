«Тут вам не российский суд». Избитых накануне обозревателя «Новой» Милашину и адвоката Дубровину отказывались пустить на заседание суда в Грозном

В 10:20 утра по московскому времени обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, которая является официальным представителем потерпевшей стороны, отказались пускать в Заводской районный суд города Грозный на открытое судебное заседание по делу Ислама Нуханова.

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Елену Милашину и Марину Дубровину пустили на открытое судебное заседание.

Судебный пристав Болтабиев (c номером жетона ОП 03175) заявил им, что «тут вам не российский суд» и «Чечня — не российская территория», поэтому вход для всех только с разрешения и.о. председателя суда Мормыло, а он «запретил кого-либо пропускать в здание суда».

У нас есть все основания полагать, что подобный запрет связан с нападением неизвестных на Елену Милашину и Марину Дубровину, произошедшее накануне 6 февраля в 23:20 в грозненской гостинице «Континент». Целью нападения было запугать Милашину и Дубровину и помешать им осуществлять их прямые профессиональные обязанности. Адвокат Дубровина прибыла в город Грозный для юридической защиты в судах своих клиентов, а Елена Милашина — освещать эти судебные процессы.

«Новая газета» обратилась к председателю коллегии Судебного департамента при Верховном Суде Александру Гусеву с просьбой оказать содействие журналистам и пояснить, в соответствии с какими положениями российского законодательства адвоката и журналиста не допускают на открытое заседание суда.