Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве гея на Курском вокзале, хотя подсудимый частично признал вину

Суд присяжных вынес оправдательный вердикт Антону Бережному, обвиняемому в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале. Такое решение они приняли несмотря на то, что подсудимый частично признал свою вину, сообщил «Новой газете» адвокат Артем Лапов.

« Присяжные посчитали, что, видимо, преступление совершило какое-то другое лицо. В соответствие с законом, они отвечают на три вопроса: имело ли место деяние, совершил ли его подсудимый и виновен ли подсудимый. На второй вопрос присяжные ответили: «нет, не подсудимый», соответственно, вопрос о виновности отпадает», — пояснил защитник, который собирается обжаловать решение суда.

Подсудимый признал вину в убийстве, однако настаивал, что сделал это не специально: по его версии, погибший «сам упал» на нож. Он просил и квалифицировать дело как причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Присяжные признали лишь факт избиения Ефимова. Окончательный приговор обвиняемому будет вынесен в Басманном суде.

Убийство произошло ночью в июне 2019 года прямо перед главным входом в здание вокзала. Преступник напал с ножом на пару мужчин: Евгений Ефимов получил легкое ранение, а Едалов, который заслонил собой друга, скончался на месте. Выживший Ефимов рассказал, что нападавший выкрикивал в адрес гей-пары оскорбления, связанные с их сексуальной ориентацией.

В ряде российских регионов продолжаются преследования людей из-за их ориентации. Так, в январе прошлого года на Кубани жестоко убили пару пожилых геев. «Новая газета» также писала о внесудебных расправах над представителями ЛГБТ-сообщества в Чечне.