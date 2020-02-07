Прилетевших в Екатеринбург граждан Китая поместили на двухнедельный карантин. Дорогу до санатория им преградили местные жители

Власти Свердловской области решили создать на базе санатория «Бодрость» в Екатеринбурге зону двухнедельной изоляции для 58 граждан Китая, прилетевших сегодня в столицу Урала последним — после ограничения авиасообщения — рейсом «Уральских авиалиний» из Пекина.

Прибывших тем же самолетом россиян и граждан СНГ — всего, как отмечает Znak.com, около 40 человек — изолировать не стали: у них нет подозрений на коронавируc. Постояльцам санатория о решении объявили вечером: все 87 человек, включая людей из других городов, решили сразу покинуть место, им обещали возместить деньги за путевки.

Иностранцев везли до санатория «Бодрость» на автобусах. На подъезде к заведению их пытались остановить несколько местных жителей: одна пенсионерка встала на пути машины, заявив, что не допустит «китайскую заразу», другая крикнула: «Чтоб вы заболели вирусом, проклятие вам». Они объяснили журналистам, что регулярно гуляют рядом с санаторием, а вдоль забора катаются лыжники. Там также проходит трасса, где проводится «Лыжня России», отметили женщины: трассу соревнования, которое начнется 8 февраля, в итоге перенесли подальше от санатория.

Прилетевших 6 февраля в екатеринбургский аэропорт Кольцово около 30 граждан Китая также отправили в специальную зону изоляции — их разместили в Богдановичах на площадке бывшего фарфорового завода. Как пишет местное отделение «Коммерсанта», иностранцы работали на уральском производстве обуви, а также в магазинах екатеринбургского рыночного комплекса «Таганский ряд».