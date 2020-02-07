Психиатры признали здоровой пенсионерку из Томска, которая подожгла плакат на пикете у здания СК

Томскую пенсионерку Римму Круць, которую насильно увезли в психиатрическую больницу после поджога плаката во время пикета у здания областного управления Следственного комитета, отпустили из медучреждения. Об этом она сама сообщила ТВ2.

«Мне сказали, что я адекватная и умная женщина. И что врачи поддерживают меня и сочувствуют мне», — рассказала женщина. В психиатрической больнице от комментариев отказались.

3 февраля Круць вышла на одиночный пикет к зданию томского СК. По ее словам, она хотела поджечь плакат и обратить внимание властей на проблемы своей семьи, но из-за ветра огонь перекинулся на одежду. Спустя два дня женщину насильно увезли на психиатрическое обследование, когда они с мужем собирались по требованию полиции приехать в УМВД.

Круць добивается наказания для мошенников, которые продали им с мужем трактор по фальшивым документам. Пара несколько лет выплачивает кредит в 1,3 млн рублей, который взяла для его покупки. По словам Круць, технику им продала компания экс-депутата областной думы Сергея Агеева. Правоохранительные органы несколько лет не могли найти состава преступления.

Когда дело дошло до суда, инспектора, который оформлял документы на трактор, признали невиновным из-за истечения срока давности. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах дела.