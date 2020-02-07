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Редакция «Новой» ждет извинений от главы республики Чечня Кадырова Р. А. в связи с избиением в Грозном обозревателя Милашиной и адвоката Дубровиной
В Грозном полицейские начали проверку по факту нападения на обозревателя «Новой» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину
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«Тут вам не российский суд». Избитых накануне обозревателя «Новой» Милашину и адвоката Дубровину не пустили на заседание суда в Грозном
Управление МВД по Грозному сообщило о начале проверки по заявлению обозревателя «Новой газеты» Елены Милашиной о нападении на нее и на адвоката Марину Дубровину в лобби гостиницы.
Накануне они прибыли в Грозный для освещения процесса по делу Ислама Нуханова. По возвращении в 23:00 в номер их остановили у лифта около 15 молодых парней и девушек, обвинившие их в том, что те якобы приехали «защищать ваххабитов». После они начали толкать их, повалили на пол и стали бить по голове и животу, снимая это на камеру.
В травмпункте у них не обнаружили серьезных повреждений: как отметила Милашина, у нее зафиксировали ссадины на лице и ушиб мягких тканей, а осматривать Марину Дубровину нейрохирург отказался: «Я вас на расстоянии осмотрел, все у вас в порядке, все заживет, всего хорошего», — цитировала его журналистка.
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