Правительство решило выдавать российские паспорта без отказа от другого гражданства

Правительство до конца месяца внесет в Думу поправки в закон «О гражданстве», которые упростят получение российских паспортов иностранцами, рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе кабмина. Теперь им не придется отказываться от уже имеющегося иного гражданства.

Сохранять иное гражданство людям, претендующим на российский паспорт, можно в случаях, если у России есть двусторонние договоры с этими странами, либо если гражданство получается в упрощенном порядке (соискатель более 3 лет состоит в браке с гражданином России или является ребенком россиянина).

Поправки разрабатывает рабочая группа по упрощению миграционной политики, которую президент Владимир Путин создал прошлой весной, чтобы «открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать». Он ставил задачу привлечь в Россию от пяти до 10 миллионов новых граждан.

«Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать», — рассказал «Ъ» вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. Депутаты также допустили, что из требований к соискателям паспортов уберут норму о непрерывном проживании в России в течение пяти лет и о необходимости подтверждать законность источников средств на существование.

По словам участников рабочей группы, мерой готовы воспользоваться множество представителей российской диаспоры за рубежом: «Немцы, выехавшие в свое время из России и Казахстана, обращались к нам. Они довольно крупную общину в Германии составляют, но не все, что там происходит, им нравится. Ехали в одну, а теперь она другая. Они хотели бы вернуться, но не хотят для себя дверь в Германию закрывать», — добавил депутат Константин Затулин.

Согласно статистике МВД, в прошлом году паспорта выдали почти 500 тысячам иностранцев, тогда как в 2018-м их получили почти в два раза меньше — 269 тысяч человек. Естественная же убыль в 2019-м составила около 260 тысяч человек (максимум за последние 11 лет).

После объявления Путиным новой миграционной концепиции в 2019 году было упрощено получение гражданства высококвалифицированными иностранцами и жителями Донбасса, вид на жительство также стал бессрочным (ранее выдавался на пять лет). В МВД в январе также анонсировали упрощение процедуры приобретения гражданства для жителей Молдавии, Казахстана, Украины и Белоруссии.