C «Байконура» впервые запустили 34 британских спутника OneWeb

C космодрома «Байконур» впервые запустили на орбиту 34 спутника британской компании OneWeb. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

#Видео #OneWeb



Видео пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb с космодрома Байконур.



Вид с нескольких ракурсов 📹🚀 pic.twitter.com/rIOOAXfoPI — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 7, 2020

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и аппаратами OneWeb стартовал в 00:42. Спустя 562 секунды головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя. Все 34 спутника успешно выведены на целевые орбиты.

В 2015 году компании Arianespace и OneWeb подписали контракт на запуски 21 ракеты «Союз» с блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb. В конце февраля 2019 года состоялся первый пуск — с космодрома «Куру» во французской Гвиане. Британская компания планирует создать группировку спутников, которая могла бы обеспечить доступ в интернет из любой точки Земли благодаря охвату всей поверхности планеты.