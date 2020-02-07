Бывший замглавы правительства Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Алексей Гордеев, курировавший в правительстве Дмитрия Медведева сельское хозяйство, станет вице-спикером Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

По его словам, Геннадий Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и станет советником председателя Госдумы. Освободившийся мандат перейдет к Гордееву, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году. Госдума рассмотрит этот вопрос 11 февраля.

Алексей Гордеев с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года на посту вице-премьера курировал вопросы природных ресурсов, агропромышленного комплекса и экологии. В 2016 году он возглавлял региональную группу № 24 списка «Единой России» на выборах в Госдуму. После выборов Гордеев отказался от мандата, и чтобы получить его обратно, один из депутатов, избранных по списку единороссов, должен был сложить полномочия.