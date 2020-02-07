В инвестиционном фонде UFG рассказали о доходах семьи Мишустина

Инвестиционный фонд UFG, где в 2008-2010 годах работал премьер-министр Михаил Мишустин, раскрыл уровень его доходов. Об этом сообщает РБК.

В инвесткомпании рассказали, что в 2008 году Мишустин учредил семейный траст, бенефициарами которого были он и его семья. Через траст Мишустин стал владельцем долей в 25% во всех фондах UFG. Мишустин как ключевой руководитель в следующем году заработал около 79 млн рублей. В UFG отметили, что его доход формировался не только из зарплаты, но и бонусов от удачных сделок.

Как уточняет издание, после возвращения на госслужбу в 2010 году Мишустин передал 100% собственности траста жене Владлене. Она в качестве доходов от траста получила 11,55 млн долларов за четыре года. В 2013 году из-за изменений в законодательстве Мишустина передала активы матери и сестре мужа — Луизе Мишустиной и Наталье Стениной. Доходы первой составили 11,9 млн долларов за три года, вторая за тот же период получила 10,1 млн долларов.

Так, общая сумма доходов троих бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила 33,55 млн долларов, или 2,15 млрд рублей по нынешнему курсу. В дальнейшем покупателей на оставшиеся доли не было.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что сыновья Мишустина владеют двумя квартирами стоимостью 360 млн рублей около Фрунзенской набережной в Москве. Общую же стоимость имущества семьи премьер-министра ФБК оценил почти в три миллиарда рублей.