Минобороны: израильские военные чуть не сбили самолет со 172 пассажирами во время авиаудара в Сирии

Во время авиаудара в Сирии 6 февраля израильские истребители едва не поставили под огонь пассажирский лайнер Airbus-320, летевший из Тегерана в Дамаск со 172 людьми на борту. Об этом заявили в Минобороны России, передает Интерфакс.

Лайнер удалось увести из зоны поражения и посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе «Хмеймим», сказал журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, истребители F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли восемь ударов по пригородам Дамаска. Пассажирский самолет же в это время совершал посадку.

Ранее сирийское агентство SANA сообщало, что во время авиаудара 6 февраля большинство израильских ракет были сбиты комплексом противовоздушной обороны и не достигли своих целей. По данным израильского издания Haaretz, в результате атаки погибли 23 человека, 15 из которых были иранскими военными, еще восемь — военными Сирии.