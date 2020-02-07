США заявили об убийстве лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове

Военные США в результате спецоперации в Йемене убили лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима ар-Райми. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Убит также его заместитель Айман аль-Завахири. В Вашингтоне отметили, что спецоперация проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. В Белом доме добавили, что убийство лидера АКАП приведет к ослаблению «Аль-Каиды» в целом.

Из пресс-релиза следует, что ар-Райми присоединился к «Аль-Каиде» в 1990-х годах, работая в Афганистане на Усаму бен Ладена. По данным американских властей, террористы «совершали акты насилия в отношении мирных граждан в Йемене» и пытались атаковать военных США.

Об убийстве лидера АКАП The New York Times сообщала в конце января со ссылкой на источники. По данным газеты, США устанавливали местонахождение ар-Райми в течение нескольких месяцев.

Ранее «Аль-Каида на Аравийском полуострове» взяла ответственность за нападение на военную базу во Флориде 6 декабря, когда саудовский военный открыл огонь по морякам. В результате погибли трое человек, еще восемь пострадали. Нападавший был убит.