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На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

Общество

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Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.

Адвокат Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами.

Нападавшие снимали свои действия на камеру.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Они фиксируют травмы и подают заявление в правоохранительные органы Чечни.

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Теги:
избиение, нападение, чечня

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