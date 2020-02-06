Британия решила снять антидемпинговые пошлины с российской фольги и чугунных труб

Великобритания после завершения переходного периода Brexit в конце 2020 года снимет часть торговых ограничений против российских товаров, действовавших на уровне Евросоюза.

Согласно проекту системы мер защиты торговли после Brexit, Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, кремниево-железные сплавы, металлические и чугунные трубы, а также стальные и чугунные трубные фитинги.

В силе при этом останутся пошлины на горяче- и холоднокатаную сталь, появившиеся в 2016 и 2017 году после расследования ЕС о занижении цен российскими производителями листовой стали. Именно на них, а не на трубы, как отметили опрошенные РБК эксперты, приходится большая часть от всех поставок стального проката в Британию на 170 тысяч тонн в год.

«Решение Британии важно в первую очередь с точки зрения прецедента. Это демонстрация, что европейские страны устали следовать диктату Брюсселя, особенно в ущерб своим рациональным интересам», — рассказал РБК эксперт рейтингового агентства АКРА Максим Худалов.