В Москве врачей онкодиспансера задержали по подозрению в хищении лекарств на 100 миллионов рублей

В Москве полицейские задержали главу отделения неназванного онкодиспансера и двух его подчиненных по подозрению в перепродаже лекарств на черном рынке. Ущерб в рамках дела оценивается в 100 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

По версии следствия, они похищали бесплатные онкологические препараты, подделывая отчетность, и продавали их в другие регионы через аптечную сеть и подставных дистрибуторов. В ходе обысков у них изъяли около 3,5 тысяч упаковок медикаментов.

Расследованием занимается УВД по Северо-восточному округу Москвы: согласно сайту департамента здравоохранения, всего там находятся три онкологических учреждения. О проведении обысков ни в одном из них не сообщалось.

Прошлой зимой на причастность к продаже лекарств от рака на черном рынке также проверяли несколько десятков врачей петербургских онкоцентров: те якобы выписывали сотрудникам швейцарской фармкомпании Roche рецепты на ритуксимаб, который используют для борьбы с опухолями. Впоследствии, как писало профильное издание «Фармвестник», экс-менеджер Roche Владислав Александров и гематолог Ирина Зотова получили в связи с этим условные сроки.