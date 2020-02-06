В Ухане за 10 дней завершили строительство второго госпиталя для больных новой пневмонией

В китайском городе Ухане с 11-миллионным населением, где получил широкое распространение коронавирус нового типа, завершилось строительство второй специализированной больницы для инфицированных, которой дали название Лэйшэньшань.

Как и первая больница, она напоминает полевой госпиталь и состоит из отдельных модулей. Однако, в отличие от Хошэньшаня, строительство которой также заняло 10 дней, Лэйшэньшань, как отмечает партийная газета «Жэньминь жибао», сможет разместить более чем в полтора раза больше пациентов — 1600 человек.

It's official! Leishenshan, another newly built hospital specially designated to treat #coronavirus patients, officially opened on Thursday. It will provide 1,600 beds where about 2,000 medical staff can work to fight the disease. pic.twitter.com/hiRKnGE5SI — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Число инфицированных на территории всего Китая к настоящему моменту превысило 28 тысяч человек, за его пределами известно о 223 случаях заражения. От пневмонии нового типа в мире скончались уже 566 человек.

Cреди умерших 6 февраля, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, был 31-летний врач-офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых предупреждал об опасности нового вируса& При этом, по данным СМИ, он еще жив: его поместили в реанимацию после остановки сердца, уточнили на странице больницы в соцсети Weibo.

В конце декабря Вэньлян рассказал в переписке своим однокурсникам-врачам, что к ним в больницу поступили семеро пациентов с симптомами вируса SARS, эпидемия которого была в Китае в 2003 году. Скриншоты его сообщений стали массово рассылаться пользователями китайского мессенджера WeChat, и к Вэньляну пришли полицейские с требованием прекратить распространять слухи. В середине января медик сам заразился вирусом.