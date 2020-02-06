Суд простил «Мемориалу» отсутствие маркировки на сайте «Эха Москвы» и не стал штрафовать их в 25-й раз

Тверской суд Москвы прекратил административное дело за отсутствие указания статуса иностранного агента в отношении «Международного мемориала», его отделений и их руководителей. Ранее их уже штрафовали по этой статье КоАП уже 24 раза.

В этом случае протокол был составлен на председателя «Международного мемориала» Яна Рачинского из-за блога «Мемориала» на сайте «Эха Москвы». Дело прекратили из-за отсутствия состава правонарушения, сообщили «Новой газете» в пресс-службе правозащитного «Мемориала».

В «Мемориале» настаивали, что блог на сайте «Эха Москвы» не был их официальной площадкой: интересные на их взгляд посты выбирали сами сотрудники редакции из всех публикаций правозащитников, никакого соглашения о распространении материалов между ними не было. Это на заседании подтвердил и редактор сайта «Эха» Виталий Рувинский. Представитель же Роскомнадзора в суде настаивал, что «Мемориал» сам обращался в редакцию «Эха Москвы», чтобы открыть блог.

Заседание по протоколу в отношении самого «Международного мемориала» назначили на 25 февраля. Всего на «Мемориал» Роскомнадзором с сентября было составлено 28 протоколов: сумма штрафов по 24 уже рассмотренным делам достигла 4,7 миллионов рублей — протоколы касались отсутствия маркировки иноагента в их постах в соцсетях и на сайтах спецпроектов.