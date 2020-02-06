Путин назначил чиновника ФАС врио губернатора Пермского края

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, курировавшего энергетический комплекс в управлении ФАС. Указ опубликован на сайте Кремля.

Махонин стал главой этого подразделения ФАС в 2013 году. До этого он был главой управления службы по Пермскому краю в течение четырех лет.

Предыдущий губернатор региона Максим Решетников после объявления нового состава правительства более двух недель назад вошел в состав кабмина. Он возглавил Минэкономразвития.