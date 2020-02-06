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Путин назначил чиновника ФАС врио губернатора Пермского края

Политика

 

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, курировавшего энергетический комплекс в управлении ФАС. Указ опубликован на сайте Кремля. 

Махонин стал главой этого подразделения ФАС в 2013 году. До этого он был главой управления службы по Пермскому краю в течение четырех лет.  

Предыдущий губернатор региона Максим Решетников после объявления нового состава правительства более двух недель назад вошел в состав кабмина. Он возглавил Минэкономразвития. 

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