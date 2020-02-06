Активисту Алексею Миняйло присудили 150 тысяч рублей за незаконное преследование по «московскому делу»
«Новая газета»редакция
Тверской суд Москвы обязал Минфин выплатить активисту Алексею Миняйло 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование в рамках «московского дела». Об этом он сообщил «Новой газете».
«Компенсация издевательская. Меня не так-то просто задеть, но тут за державу обидно. Абсолютно ненормально, что чиновники преследуют невиновных и запугивают общество. Это, в общем, и есть главное, что вызвало (и продолжает вызывать) у меня моральные страдания», — рассказал активист.
Миняйло в своем иске требовал компенсации в 1,5 млн рублей. Активист намерен обжаловать решение суда и добиваться выплаты полной суммы. Компенсации также потребовали бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов, Сергей Абаничев и Даниил Конон.
Алексея Миняйло задержали 27 июля по пути на несогласованную акцию протеста, он не успел в ней поучаствовать. Свою вину активист не признавал, утверждая, что весь день провел в Хамовническом суде на заседании незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. В конце сентября дело против него прекратили.
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