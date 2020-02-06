Активисту Алексею Миняйло присудили 150 тысяч рублей за незаконное преследование по «московскому делу»

Тверской суд Москвы обязал Минфин выплатить активисту Алексею Миняйло 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование в рамках «московского дела». Об этом он сообщил «Новой газете».

«Компенсация издевательская. Меня не так-то просто задеть, но тут за державу обидно. Абсолютно ненормально, что чиновники преследуют невиновных и запугивают общество. Это, в общем, и есть главное, что вызвало (и продолжает вызывать) у меня моральные страдания», — рассказал активист.

Миняйло в своем иске требовал компенсации в 1,5 млн рублей. Активист намерен обжаловать решение суда и добиваться выплаты полной суммы. Компенсации также потребовали бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов, Сергей Абаничев и Даниил Конон.

Алексея Миняйло задержали 27 июля по пути на несогласованную акцию протеста, он не успел в ней поучаствовать. Свою вину активист не признавал, утверждая, что весь день провел в Хамовническом суде на заседании незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. В конце сентября дело против него прекратили.