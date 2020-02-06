Адвокат: двое экс-полицейских из «дела Голунова» избили задержанную по делу о наркотиках в 2018 году

Экс-полицейские, проходящие по делу о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, Максим Уметбаев и Денис Коновалов в 2018 году избили Наталью Голобородько, задержанную по делу о наркотиках, а затем суд ее оштрафовал по статье о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Об этом «МБХ медиа» сообщила адвокат Оксана Ямпольская, представлявшая интересы Голобородько.

По ее словам, Уметбаев и Коновалов при задержании в мае 2018 года избили Голобородько, а в декабре того же года к ней применил насилие еще один фигурант «дела Голунова», бывший полицейский Игорь Ляховец. Во второй раз женщину доставили в ОВД как свидетеля по другому уголовному делу.

Защитник записала видео в декабре 2018 года, где Ляховец выкручивает руки Голобородько. Эту запись нашел сам журналист.

Ямпольская отметила, что Голобородько подавала жалобы на избиение Уметбаевым и Коноваловым, но ответа на них не получила.

В конце 2018 года женщину оштрафовали на тысячу рублей. В решении суда утверждается, что она отказывалась ехать в отдел полиции для участия в следственных действиях и «оказывала активное сопротивление».

Голунова задержали летом прошлого года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Однако через несколько дней уголовное преследование журналиста прекратили, и его освободили.

В январе этого года по «делу Голунова» арестовали пятерых экс-полицейских, участвовавших в задержании журналиста, арестовали. Их обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации должностных полномочий и хранении наркоты. Только Уметбаев признал вину по эпизоду с превышением полномочий, так как ударил Голунова.