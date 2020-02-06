Путин уволил главу МВД Коми, арестованного за взятку, и еще троих генералов МВД и МЧС

Президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, среди которых глава полиции Коми Виктор Половников, арестованный по делу о взятке. Указ опубликован на портале правовых инициатив.

Президент снял с должности начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова, главу МВД по Приморскому краю Николая Афанасьева, замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Александра Сарафанова и начальника МЧС по Чечне Руслана Яхьяева. Тем же указом Путин произвел ряд назначений.

Занимавшего с 2015 года должность главы МВД Коми Половникова задержали 16 января. Позже его арестовали на два месяца по обвинению в получении крупной взятки, он свою вину не признает. По информации «Коммерсанта», речь идет о взятке в 12,5 млн рублей за освобождение бизнесмена из СИЗО.