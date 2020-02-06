Брата экс-владельца Черкизовского рынка приговорили к 17 годам колонии по делу об убийстве двух человек

Мособлсуд приговорил к 17 годам колонии строгого режима брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафика. Об этом рассказали Интерфаксу в суде.

Его признали виновным в незаконном обороте оружия. С Рафика Исмаилова также взыскали почти 4,5 млн рублей в пользу потерпевших. Помимо тюремного заключения, его также приговорили к ограничению свободы на 1 год.

По версии следствия, Тельман Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом организовал убийство предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году. Исполнителем убийства считается Мехман Керимов, которого весной 2018 года приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Дело против Рафика и Вагифа выделили в отдельное производство, потому что они уехали из России. Суд арестовал их заочно в 2017 году.