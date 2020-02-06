В Москве задержали следователя по особо важным делам за взятку в 4,3 млн рублей в обмен на отказ возбуждать уголовное дело

В Москве задержали следователя по особо важным делам за взятку в 4,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователь работал в отделе по Северо-Восточному административному округу Москвы. 4 февраля он получил взятку от человека, который действовал под контролем силовиков и просил не привлекать его родственника к уголовной ответственности.

Задержанного обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В СК добавили, что также примут «самые жесткие меры дисциплинарного характера» в отношении руководства следственного управления по СВАО.