В Красноярске пять человек без гражданства получили до 9 лет колонии за бунт в центре временного содержания

В Красноярске суд отправил в колонию на срок от 4 до 9 лет пятерых лиц без гражданства и одного уроженца Таджикистана за массовые беспорядки в центре временного содержания. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Инцидент произошел год назад: мигранты забаррикадировались в трех комнатах центра, жгли матрацы, разбили камеры наблюдения и нанесли себе телесные повреждения. Всего в беспорядках приняли участие 20 человек.

Причиной беспорядков стали условия содержания, которые, по мнению участников погрома, были неудовлетворительными. Кроме того, мигранты требовали срочной отправки их на родину. Спустя несколько часов, бунт подавили сотрудники Росгвардии.

В центры временного содержания попадают иностранные граждане, которые подлежат выдворению из страны за нарушение миграционного законодательства.