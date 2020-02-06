У газеты «Ведомости» сменился владелец

Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев уже больше года не владеет долей в издании. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Газета "Ведомости" принадлежит семье моего партнера Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ ("Бизнес ньюс медиа"), которая издает газету "Ведомости"», — уточнил Кудрявцев в программе «На троих». Кудрявцев добавил, что все еще остается в совете директоров.

Он рассказал, что учредителям издания удалось добиться ситуации, при которой «Ведомости» перестали быть убыточными, стали устойчивыми и независимыми. «Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем», — подытожил Кудрявцев.

Демьян Кудрявцев стал единственным владельцем «Ведомостей» в 2015 году после того, как купил акции прежних владельцев — Sanoma, Pearson и Dow Jones. Ранее он был гендиректором издательского дома «Коммерсантъ». В апреле прошлого года газета «Коммерсант» сообщала, что Кудрявцев ведет переговоры по продаже своего издания основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу. По информации источников, актив мог оцениваться в 15 млн евро. Отмечалось, что примерно ту же сумму Кудрявцев при покупке «Ведомостей».